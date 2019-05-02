Юношеская сборная России (игроки 2004 года рождения) обыграла команду Португалии (1:1, пен. - 4:3) в плей-офф за 5-8 места международного турнира "Делле Национи", проходящего в Италии и Словении.

В серии пенальти у россиян реализовать 11-метровые смогли Сергей Пиняев, Андрей Марьянов, Артур Касабов и Игорь Козлов. Забить не сумел Илья Грибакин. Португальцы трижды поразили ворота, которые защищал Никита Матюнин.

В матче за пятое место российская команда сыграет с Италией, которая ранее обыграла Словению - 2:0.

Турнир "Делле Национи"

Плей-офф за 5-8 места

Полуфинал

Россия– Португалия 1:1 (1:1, пен. - 4:3)

Голы: Маркес, 10. (0:1). Гайнов, 19 (1:1).

Россия: Давыдов (Матюнин, 36), Шнапцев (Касабов, 50), Стефанишин (Першин, 47), Веденеев, Пустовитенко, Васильев, Бабаев (Грибакин, 68), Донсков, Колмаков (Козлов, 47), Гайнов (Пиняев, 36), Марьянов.

2 мая. Италия. Городской стадион Червиньяно.