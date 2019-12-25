Ведущие передачи La Vida Moderna, которая транслируется на Cadena SER, включили легендарного российского вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина в символическую сборную всех времен.

В этот список также попал экс-игрок сборной Бразилии Пеле, Лионель Месси (сборная Аргентины), Криштиану Роналду (сборная Португалии) и другие.

Полностью сборная лучших игроков выглядит следующим образом:

Лев Яшин, Хосе Молина (Испания), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия), Йохан Кройф (Голландия), Зинедин Зидан (Франция), Хави (Испания), Криштиану Роналду, Диего Марадона (Аргентина), Лионель Месси, Пеле.

Яшин является единственным в истории голкипером, который становился обладателем «Золотого мяча» (1963).

AS включил Яшина и Месси в сборную лучших игроков в истории