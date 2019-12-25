Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Яшин, Месси и Роналду — в сборной лучших игроков в истории по версии Cadena SER

25 декабря 2019, 23:32
Лев Яшин. Фото Федор Алексеев.
Лев Яшин. Фото Федор Алексеев.
Теги:

Ведущие передачи La Vida Moderna, которая транслируется на Cadena SER, включили легендарного российского вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина в символическую сборную всех времен.

В этот список также попал экс-игрок сборной Бразилии Пеле, Лионель Месси (сборная Аргентины), Криштиану Роналду (сборная Португалии) и другие.

Полностью сборная лучших игроков выглядит следующим образом:

Лев Яшин, Хосе Молина (Испания), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия), Йохан Кройф (Голландия), Зинедин Зидан (Франция), Хави (Испания), Криштиану Роналду, Диего Марадона (Аргентина), Лионель Месси, Пеле.

Яшин является единственным в истории голкипером, который становился обладателем «Золотого мяча» (1963).

AS включил Яшина и Месси в сборную лучших игроков в истории

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир