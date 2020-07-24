Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о выставлении своей кандидатуры на выборы главы организации в следующем году.

— Когда я шел на выборы, делал это с определенной программой, — сказал Дюков. — И озвучил цели и задачи. Понятно, что проекты рассчитаны на продолжительный срок. Я пришел в РФС не на два года. Такого срока недостаточно, чтобы создать что-то устойчивое и позволяющее решать задачи. (Александр Бобров)

Дюков возглавил РФС 22 февраля 2019 года.