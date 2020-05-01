«Я остался без контракта и жилья». Бывший футболист «Спартака» Давыдов не может улететь из Болгарии

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов, недавно расторгший контракт с софийским ЦСКА, сообщил, что не может вернуться в Россию из Болгарии из-за пандемии коронавируса.

— Всем привет! Не думал, что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА София, — написал у себя в Instagram Давыдов. — В связи со сложившейся обстановкой в мире, в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент, границы уже были закрыты.

И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идёт речи! 02.05.2020 года, правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София-Москва-София, для вывоза своих граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на Родину, я приобрёл билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал. Но вчера, 30 апреля, МИД России отказался принимать своих граждан! Болгарский самолёт полетит пустой. И за 2 дня до вылета нам сообщают об этом! Как будто только вчера узнали о самолете из Болгарии!

Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода. Получается, граждане Болгарии для Болгарии важны, а граждане России нет?! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам! Всем здоровья в это непростое время.

25-летний Давыдов выступал за красно-белых с 2013 по 2018 год.