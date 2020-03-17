Выздоровевший сотрудник РФС рассказал про коронавирус

Сотрудник РФС Давид Беров, который стал первым зараженным коронавирусом в столице России, отметил, что до сих пор не понимает, чем он болел. По его словам, по симптомам, это была обычная простуда.

— Меня до сих пор изумляет несоответствие пережитой мною инфекции тому, что о ней говорят, и всем тем мерам, которые, как мы все видим, принимаются на государственном уровне в Китае, Европе, а теперь и в России, — цитирует Берова lenta.ru. — Мне кажется, что у меня была простая простуда, и больше ничего. В принципе, я до сих пор абсолютно не понимаю, чем я переболел. Ведь были же у меня и отрицательные результаты в тестах на коронавирус.

В тоже время я не могу и не стану говорить, что не нужно так уж сильно переживать из-за этого вируса. Моя история — это только моя история, но, возможно, глядя на меня, кто-то успокоился.