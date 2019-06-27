Вышла книга о Федоре Черенкове в серии "ЖЗЛ", один из авторов – Игорь Рабинер

В ближайшую неделю в книжных магазинах Москвы появится книга обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера и его коллеги Владимира Галедина в серии "Жизнь замечательных людей" о Федоре Черенкове. Ее выход приурочен к 60-летию со дня рождения выдающегося футболиста "Спартака" и сборной СССР, которое будет отмечаться 25 июля.

Работа над книгой заняла полтора года. Авторы провели продолжительные встречи с Сергеем Родионовым, Сергеем Шавло, обеими женами Черенкова, его дочкой, родным братом, одноклассником, однокурсником по Горному институту, человеком, с которым они прошли всю спартаковскую школу... "Всем им – огромное спасибо и земной поклон за неравнодушие, теплоту и уделенное нам время. Благодаря прежде всего первой жене Ольге, дочке Анастасии и брату Виталию в книге будет уникальный фоторяд – такого Черенкова вы не видели еще никогда", – написал Рабинер на своей страничке в Фейсбуке, назвав Черенкова своим "самым любимым футболистом всех времен и народов".

По инициативе издательства "Молодая гвардия" книга выходит в двух разных форматах и, соответственно, обложках – традиционной, жэзээловской, где к имени и фамилии героя не требуется дополнительного названия, и второй, оригинальной. С названием, которое, по мнению Рабинера, во многом отражает суть и драму всей жизни Черенкова, его характера и судьбы: "Живу только на поле".

Это дебют Рабинера в серии "ЖЗЛ", тогда как у Галедина в ней уже вышли книги о Льве Яшине, Константине Бескове и Эдуарде Стрельцове. На задней стороне обложки книги процитированы слова дочки Черенкова Анастасии, отозвавшейся о ней так: "Эту книгу буду перечитывать еще много и много раз, читать со своими детьми, внуками. Я многого не знала, и она теперь очень важна как для меня, детей, мамы, так и для дальнейших поколений семьи Черенковых. Благодаря ей многое узнала о папе как о творце. Большое спасибо авторам за такое подробное описание его главной жизни – футбольной. И за то, что эта книга о нем – именно как о великом футболисте. Папа был чудесен во всем. И он всегда с нами".

Встречи авторов с читателями пройдут 9 июля в магазине "Библио-Глобус" в 19.00 и 20 июля в магазине "Дом книги" на Новом Арбате в 15.00.