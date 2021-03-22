Вышел документальный фильм о самом титулованном тренере в истории «Динамо»

Московское «Динамо» выпустило документальный фильм о Михаиле Якушине — самом титулованном тренере в истории клуба.

«В этом году символичная дата — 111 лет со дня рождения Михаила Якушина. Три единицы, как напоминание. Он такой один. Первый чемпион страны по футболу, хоккею с мячом и шайбой. Вашему вниманию — яркий и подробный портрет главного в истории клуба творца динамовских побед. И как игрок, и как тренер, Якушин — это золотая эра московского «Динамо». Из одиннадцати чемпионских титулов клуба — девять (!) завоевано с ним в составе или во главе команды.

Михаил Якушин от первого лица, в кадрах хроники, свидетельствах современников и благодарных потомков», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.