Вячеслав Колосков: «Местечко на кладбище уже есть»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о предстоящем юбилее. 15 июня ему исполняется 80 лет.

— Страшит вас возраст? Цифра 80?

— Абсолютно не страшит. Вот если бы у меня были серьезные заболевания — может, и задумывался бы: сколько осталось? Не пора ли завещание писать? Прощаться с кем-то? Но местечко на кладбище уже есть!

— Вкус к костюмам у вас бесспорен. Интересно, что с кладбищами — какое присмотрели?

— Востряковское, где в свое время хоронил отца. Договорился с руководством — мне выделили большой участок. Сразу сказал, что торопиться не буду. Там уже лежат папа, мама, тесть, теща, сестра моей супруги. Все вместе. Хорошее, красивое место.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Вячеслава Колоскова читайте здесь