Второй тур ЮФЛ: «Зенит» разгромил «Строгино» и захватил лидерство

26 и 27 сентября состоялся 2-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

В матче между московским «Строгино» и питерским «Зенитом» крупную победу со счетом 0:5 одержали гости и с 6 очками возглавили турнирную таблицу. Хет-трик оформил Рони Михайловский, а увеличили разрыв в счете Евгений Ким и Руслан Хайлоев.

Результаты остальных игр

ЮФЛ-1

«Чертаново» — «Динамо» — 2:2

«Краснодар» — «Ростов» — 2:0

Академия им. Коноплева — «Спартак» — 1:1

СШОР «Зенит» — «Локомотив» — 3:2

«Мастер-Сатурн» — ЦСКА — 4:1

ФШМ — «Рубин» — 1:1

ЮФЛ-2

«Чертаново» — «Динамо» — 3:6

«Краснодар» — «Ростов» — 3:0

Академия им. Коноплева — «Спартак» — 0:1

«Строгино» — «Зенит» — 1:3

«Мастер-Сатурн» — ЦСКА — 4:2

ФШМ — «Рубин» — 1:2

СШОР «Зенит» — «Локомотив» — 1:2

Следующий тур ЮФЛ пройдет 3 октября.