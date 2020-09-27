Второй тур ЮФЛ: «Зенит» разгромил «Строгино» и захватил лидерство
26 и 27 сентября состоялся 2-й тур Юношеской футбольной лиги.
В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».
В матче между московским «Строгино» и питерским «Зенитом» крупную победу со счетом 0:5 одержали гости и с 6 очками возглавили турнирную таблицу. Хет-трик оформил Рони Михайловский, а увеличили разрыв в счете Евгений Ким и Руслан Хайлоев.
Результаты остальных игр
ЮФЛ-1
«Чертаново» — «Динамо» — 2:2
«Краснодар» — «Ростов» — 2:0
Академия им. Коноплева — «Спартак» — 1:1
СШОР «Зенит» — «Локомотив» — 3:2
«Мастер-Сатурн» — ЦСКА — 4:1
ФШМ — «Рубин» — 1:1
ЮФЛ-2
«Чертаново» — «Динамо» — 3:6
«Краснодар» — «Ростов» — 3:0
Академия им. Коноплева — «Спартак» — 0:1
«Строгино» — «Зенит» — 1:3
«Мастер-Сатурн» — ЦСКА — 4:2
ФШМ — «Рубин» — 1:2
СШОР «Зенит» — «Локомотив» — 1:2
Следующий тур ЮФЛ пройдет 3 октября.