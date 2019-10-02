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Врачу грозит до трех лет после смерти несовершеннолетнего футболиста

11:01

Воткинский межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении врача, обвиняемого в небрежности, приведшей к гибели несовершеннолетнего футболиста, информирует сайт прокуратуры Удмуртии. ?

Органами предварительного расследования установлено, что при игре в футбол в рамках турнира, несовершеннолетний спортсмен получил травму.

Через несколько дней после случившегося в связи с ухудшением состояния здоровья он обратился за оказанием медицинской помощи в больницу.

Лечащий травматолог-ортопед не провел необходимый комплекс диагностических мероприятий, направленных на установление правильного диагноза, выбора тактики лечения, уклоняясь от оказания не терпящей отлагательств помощи, и не назначил адекватное состоянию пациента лечение.

Все это привело к образованию и развитию сепсиса смерти несовершеннолетнего.

«Действия обвиняемого, являющегося врачом травматологического отделения стационара БУЗ УР «Воткинская городская больница № 1 МЗ УР», квалифицированы по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Санкция указанной статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация

https://udmproc.ru/news/show/votkinskij-mezhrajonnyj-prokuror-napravil-v-sud-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-vracha-obvinyaemogo-v-nebrezhnosti-privedshej-k-gibeli-patsienta

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