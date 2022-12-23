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«У своих ворот»

Сегодня, 00:16

Волгоград примет юношеский турнир под эгидой УЕФА

Сергей Разин
корреспондент
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УЕФА проведет международный турнир для юношеских сборных команд в Волгограде.

«В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад», — приводит ТАСС заявление РФС.

28 февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации в Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/16670289
УЕФА
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