Волгоград примет юношеский турнир под эгидой УЕФА

УЕФА проведет международный турнир для юношеских сборных команд в Волгограде.

«В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад», — приводит ТАСС заявление РФС.

28 февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации в Украине.