Владимир Габулов: "Предложения поступали, но я чувствовал, что больше не могу принести пользу в футболе"

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов РПЛ Владимир Габулов рассказал, что завершил карьеру, потому что не чувствовал, что может приносить пользу в футболе. Габулов закончил выступления после чемпионата мира-2018, последним клубом в его карьере стал "Брюгге". После завершения выступлений он был назначен министром физкультуры и спорта Северной Осетии.

- Я для себя решил сразу после чемпионата мира, что готов и хочу заканчивать свою игровую карьеру, начинать новый этап, - цитирует "РИА Новости" Габулова.

- Даже если бы поступило интересное предложение от какого-то клуба?

- Предложения поступали, но я чувствовал, что реализовал себя полностью и принести больше пользы в футболе не могу, а просто занимать место в команде и в воротах мне не интересно. Мне важно достигать результатов. Теперь двигаюсь дальше, думаю о завтрашнем дне. Поверьте, здесь не менее интересно, чем в футболе.

- Смогли "убить" в себе футболиста?

- В первый же день после завершения карьеры, у меня не было никаких сомнений, раздумий. И сейчас эти ощущения не меняются.

- Значит, утром не просыпаетесь с ностальгией по тренировкам?

- Абсолютно.