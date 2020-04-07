Владимир Быстров показал свою тренировку. Игрок пробежал 9 км и поел раков
18:42
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров показал видео тренировки в условиях карантина. 36-летний тренер юношеской сборной России пробежал 9-километровую дистанцию по проселочной дороге.
Владимир Быстров pic.twitter.com/RNtvbF9DfV— Великий Твитсби (@greattvetor) April 7, 2020
Судя по сториз Instagram, Быстров отметил тренировку вареными раками.
Владимир Быстров pic.twitter.com/TFlCyAWVHZ— Великий Твитсби (@greattvetor) April 7, 2020