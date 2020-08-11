Видео атаки Широкова на арбитра. Футболист бил судью на поле

Опубликовано видео момента, когда бывший полузащитник сборной России Роман Широков избил арбитра во время любительского турнира.

Видео атаки Широкова на арбитра. pic.twitter.com/fIhxlH80nZ — Крис Порзингис (@rvnksnews) August 11, 2020

Во время матча любительских команд Широков ударил судью Никиту Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь. Данченков ранее заявил «СЭ», что здоровье у него в порядке, а сам инцидент он прокомментирует позже.

Позднее Широков извинился за свой поступок.

Широков напал на арбитра матча. Срубил одним ударом и хотел добить