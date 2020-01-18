Великий тренер и игрок. Сегодня исполнилось бы 77 лет Владимиру Федотову

Сегодня знаменитому советскому футболисту и российскому тренеру Владимиру Федотову исполнилось бы 77 лет.

Он является рекордсменом по числу матчей за ЦСКА в чемпионатах СССР (382 матча, 92 гола). За сборную СССР Федотов сыграл 22 матча, в которых забил 4 гола.

С 2002 по 2003 год Федотов работал помощником Олега Романцева в «Спартаке», затем был техническим и спортивным директором клуба.

В 2003-2006 году был исполняющим обязанности главного тренера, а с мая 2006 года по июнь 2007 года — главным тренером «Спартака».

Под руководством Федотова команда завоевала серебряные медали чемпионата России.

«Забыть «Спартак» невозможно». Памяти Владимира Федотова