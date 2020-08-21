Великий матч мира. Как сборные СССР и ФРГ растопили лед в сердце ветеранов войны

Сегодня, 21 августа, исполнилось ровно 65 лет одному из самых известных матчей в истории сборной СССР. На стадионе «Динамо» состоялась товарищеская игра, в которой Советы приняли действующих чемпионов мира сборную ФРГ. Игра завершилась победой хозяев 3:2. В составе СССР голы забили Николай Паршин, Анатолий Масленкин и Анатолий Ильин, у ФРГ отличились Фриц Вальтер и Ханс Шефер.

Игра стала первой в истории встречей советской сборной против Германии и прошла всего через 10 лет после окончания Великой Отечественной войны.

По воспоминаниям очевидцев, болельщики видели в игре «продолжение войны», однако по ходу матча прониклись уважением к соперникам.

Игра стала своеобразным примирением двух стран. Культовый советский поэт Евгений Евтушенко в 2009 году написал стихотворение «Репортаж из прошлого века», посвященное этому матчу. Заканчивалось оно словами:

Кончаются войны не жестом Фемиды,

А только когда, забывая обиды,

Войну убивают в себе инвалиды,

Войною разрезанные пополам.