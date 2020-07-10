Величайшая победа. Сборная СССР впервые стала чемпионом Европы

10 июля 1960 года сборная СССР в финале чемпионата Европы обыграли сборную Югославии со счетом 2:1.

В составе сборной СССР голы на свой счет записали Слава Метревели и Виктор Понедельник. Для советской команды это первый чемпионат Европы, в котором она принимала участие.

За свою историю сборная СССР стала трехкратным серебряным призером чемпионата Европы и дважды завоевала золото Олимпийских игр.