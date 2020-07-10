Величайшая победа. Сборная СССР впервые стала чемпионом Европы
10 июля 2020, 09:31
10 июля 1960 года сборная СССР в финале чемпионата Европы обыграли сборную Югославии со счетом 2:1.
В составе сборной СССР голы на свой счет записали Слава Метревели и Виктор Понедельник. Для советской команды это первый чемпионат Европы, в котором она принимала участие.
За свою историю сборная СССР стала трехкратным серебряным призером чемпионата Европы и дважды завоевала золото Олимпийских игр.
Ровно 60 лет назад сборная СССР выиграла первый Кубок Европы. Величайшая команда! pic.twitter.com/PmcwZjhZpp— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) July 10, 2020
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