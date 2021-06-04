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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

«Один из родителей явился на игру с телохранителями. Они вытащили пистолеты, начали стрелять». Варламов — о нравах в детском футболе

07:40
Евгений Варламов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Евгений Варламов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-капитан ЦСКА и бывший защитник сборной России Евгений Варламов, 11 лет отработавший тренером в академии красно-синих, вспомнил в интервью «СЭ» два инцидента, которые случились во время матчей детских команд.

— Говорят, на детских турнирах драки между родителями — обычное дело.

— Стычки, крики, ругань — это было. Но без мордобоя. В памяти отложились две истории. Как-то на выезде встречались со «Строгино». Ко второму тайму добавили секунд 40, дали провести нам атаку, и мы забили победный гол. Едва прозвучал финальный свисток, к судейской бригаде направился отец мальчика, игравшего за «Строгино». Здоровый кабан. Главного арбитра сначала матом обложил, потом взял за шкирятник, потряс, плюнул в лицо, оттолкнул. И пошел к сынуле.

— Вторая история?

— Это уже не при мне — ребята рассказывали. На «Песчанке» принимали «Трудовые резервы». Где неадекватных родителей тоже хватало. Один из них явился на игру с телохранителями. Они-то и повздорили после матча с сотрудниками службы безопасности стадиона. Вытащили пистолеты, начали стрелять. То в воздух, то в землю. А у тех оружия нет, только резиновые дубинки. Инцидент стоил должности Евгению Дулыку, директору нашей академии.

(Александр Кружков)

Полностью интервью с Евгением Варламовым читайте на сайте «СЭ»

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