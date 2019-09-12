Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    "У своих ворот"

В сети появилось видео, на котором директор школы показывал неприличные жесты на детских соревнованиях

11:31

В сети появилось видео, как директор муниципальной СШОР №9 «Академия футбола» города Уфа показывал неприличные жесты на детских соревнованиях.

— Его останавливали родители юных футболистов, — отмечает ProSportStory. — Ждем реакции на неадекватное поведение педагога со стороны компетентных органов (муниципалитета, министерства спорта и молодежной политики, МВД, общественного совета по правам ребёнка, психиатрического диспансера и федерации футбола)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир