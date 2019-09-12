В сети появилось видео, на котором директор школы показывал неприличные жесты на детских соревнованиях

В сети появилось видео, как директор муниципальной СШОР №9 «Академия футбола» города Уфа показывал неприличные жесты на детских соревнованиях.

— Его останавливали родители юных футболистов, — отмечает ProSportStory. — Ждем реакции на неадекватное поведение педагога со стороны компетентных органов (муниципалитета, министерства спорта и молодежной политики, МВД, общественного совета по правам ребёнка, психиатрического диспансера и федерации футбола)