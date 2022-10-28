В сети нашли фото Станислава Черчесова без усов

Два фото юного Станислава Черчесова без усов было опубликовано в социальной сети ВКонтакте.

Утверждается, что это снимки из журнала «Спортивные игры», который был августовский номер за 1981 год).

Юный Станислав Черчесов. Фото Соцсети Фото Соцсети

Тогда, летом 1981-го, 17-летний Черчесов был включен в основной состав «Спартака» из Орджоникидзе (ныне — Владикавказ).

Сейчас Черчесов работает главным тренером «Ференцвароша». Венгерский клуб в четверг, 27 октября, сыграл вничью с «Монако» и впервые в истории вышел в плей-офф Лиги Европы.