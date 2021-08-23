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В Саранске футбольный арбитр из Перми перечислил мошенникам более 19 тысяч рублей

17:34

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по Саранску обратился 21-летний житель Перми. Молодой человек сообщил, что в ночное время неизвестные обманным путем завладели его денежными средствами в сумме 19 500 рублей, сообщает сайт МВД по республике Мордовия.

Выяснилось, что потерпевший приехал в Саранск судить футбольные соревнования. Не захотев проводить вечер в гостинице в одиночестве, молодой человек нашел в сети Интернет объявление о предоставлении интимных услуг и позвонил по указанному там номеру. Ответивший на звонок администратор фирмы попросил молодого человека для получения услуги перечислить предоплату в размере 1 500 рублей. Когда гость столицы выполнил требуемое, злоумышленник сказал перевести еще денежные средства в качестве страховки за работу его сотрудницы в ночное время. В итоге в результате разговора потерпевший перевел мошенникам все имевшиеся у него деньги в размере 19 500 рублей. Когда мошенники узнали, что у молодого человека закончились средства оплаты, то положили трубку и перестали выходить на связь. Обманутый арбитр обратился за помощью в правоохранительные органы.

В настоящее время по данному факту осуществляется проверка.

Дополнительная информация:

https://13.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/25579638

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Иван Шитик все материалы автора

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