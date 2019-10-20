Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал мужчин, для которых главной радостью в жизни стал просмотр футбольных матчей. Поводом стал звонок телезрительницы, которая рассказала, что муж решил покончить с собой после многих лет пьянства.

— Всю жизнь — «Зенит», «Спартак»... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом «Зенит», «Спартак». И это что — жизнь, что ли? От «Зенита» до «Спартака», — цитирует Смирнова «Интерфакс» со ссылкой на эфир канала «Союз». — Он запил — с какого горя? Потом от какого ума решил в петлю залезть? Неужели до того напился, что тоска замучила, совершенно черная, безнадежная, уже душа в аду... Что случилось?

Ну ты по улицам ходишь — храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай! Нельзя ж только «Зенит», Спартак".