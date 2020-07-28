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В Ростове-на-Дону начали строить крытый футбольный манеж

11:00
Губернатор Василий Голубев (в центре) на стадионе Ростовского областного училища олимпийского резерва. Фото официальный сайт правительства Ростовской области
Губернатор Василий Голубев (в центре) на стадионе Ростовского областного училища олимпийского резерва. Фото официальный сайт правительства Ростовской области

На территории Ростовского областного училища олимпийского резерва началось строительство крытого футбольного манежа, сообщает официальный сайт правительства Ростовской области.

Строительство ведется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Закончить возведение манежа планируют к концу 2022 года. Кроме футбольного поля, на территории объекта будет тренажерный зал, раздевалки, тренерские, судейские и другие помещения технического назначения.

На базе нового футбольного манежа будет организован тренировочный процесс отделений по футболу РОУОР, школы-интерната спортивного профиля и областных школ олимпийского резерва Ростова-на-Дону. Новый объект будет способствовать подготовке большего количества профессиональных спортсменов, а также увеличению тренировочных и спортивных мероприятий по футболу в осенне-зимний период.

Напомним, до 2024 года в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в Ростовской области предстоит возвести еще 53 объекта, из них 45 — специально оборудованные площадки для выполнения нормативов ГТО. Задача к 2024 году — вовлечь в регулярные занятия спортом более половины населения Ростовской области — 56,3%.

— Считаю, что основные усилия необходимо направить на развитие массового детского и юношеского спорта, обеспечить условия для воспитания спортивного резерва. Именно отсюда начинают путь будущие «звезды» мировых арен, — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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