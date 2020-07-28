В Ростове-на-Дону начали строить крытый футбольный манеж

На территории Ростовского областного училища олимпийского резерва началось строительство крытого футбольного манежа, сообщает официальный сайт правительства Ростовской области.

Строительство ведется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Закончить возведение манежа планируют к концу 2022 года. Кроме футбольного поля, на территории объекта будет тренажерный зал, раздевалки, тренерские, судейские и другие помещения технического назначения.

На базе нового футбольного манежа будет организован тренировочный процесс отделений по футболу РОУОР, школы-интерната спортивного профиля и областных школ олимпийского резерва Ростова-на-Дону. Новый объект будет способствовать подготовке большего количества профессиональных спортсменов, а также увеличению тренировочных и спортивных мероприятий по футболу в осенне-зимний период.

Напомним, до 2024 года в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в Ростовской области предстоит возвести еще 53 объекта, из них 45 — специально оборудованные площадки для выполнения нормативов ГТО. Задача к 2024 году — вовлечь в регулярные занятия спортом более половины населения Ростовской области — 56,3%.

— Считаю, что основные усилия необходимо направить на развитие массового детского и юношеского спорта, обеспечить условия для воспитания спортивного резерва. Именно отсюда начинают путь будущие «звезды» мировых арен, — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.