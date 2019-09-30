В РФС создан департамент, посвященный договорным матчам

В Российском футбольном союзе появилось подразделение Департамент защиты игры, сообщает официальный сайт организации. Заниматься он будет профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка.

Возглавил РФС советник президента РФС Олег Железнов.