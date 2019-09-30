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Новости   //    Футбол   //    "У своих ворот"

В РФС создан департамент, посвященный договорным матчам

18:53

В Российском футбольном союзе появилось подразделение Департамент защиты игры, сообщает официальный сайт организации. Заниматься он будет профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка.

Возглавил РФС советник президента РФС Олег Железнов.

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210655

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