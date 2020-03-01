В РФС подтвердили, что сотрудник попал в больницу с подозрением на коронавирус

В РФС подтвердили информацию, что их сотрудник попал в больницу с подозрением на коронавирус, информирует Telegram-канал «Мутко против».

Правда, по мнению РФС, речь идет только о мерах предосторожности.

— Медицинский комитет РФС подтверждает, что один из сотрудников организации, который вернулся из отпуска в Италии, находится в одной из больниц Москвы, — отмечается в сообщении. — Его нахождение в стационаре является профилактическим и речь не идtт о какой-либо вирусной инфекции.

В настоящее время его состояние удовлетворительное и никаких опасений о угрозе его здоровью нет.

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