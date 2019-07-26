В прокат вышел американский фильм с участием Радимова

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов сыграл эпизодическую роль в американской спортивной драме "До скорой встречи", сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Его партнерами по съемочной площадке стали бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль, а также известные актеры Лариса Малеванная, Олег Тактаров, Лиам Макинтайр и Харви Кейтель. В российский прокат фильм вышел 25 июля, в мировой - 26-го.

Следующий матч Радимова в роли главного тренера "Зенита"-2 состоится 1 августа во Владимире в матче Олимп-ПФЛ с местным "Торпедо".