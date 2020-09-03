В Осинниках построили футбольное поле на средства от продажи Головина в «Монако»

Российский футбольный союз помог построить в Осинниках (Кемеровская область) новое поле для мини-футбола, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что часть средств на возведение объекта — солидарные выплаты, полученные спортивной школой в Осинниках от продажи Александра Головина из ЦСКА в «Монако».