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В Осинниках построили футбольное поле на средства от продажи Головина в «Монако»

12:48
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Российский футбольный союз помог построить в Осинниках (Кемеровская область) новое поле для мини-футбола, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что часть средств на возведение объекта — солидарные выплаты, полученные спортивной школой в Осинниках от продажи Александра Головина из ЦСКА в «Монако».

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