В Осинниках построили футбольное поле на средства от продажи Головина в «Монако»
12:48
Российский футбольный союз помог построить в Осинниках (Кемеровская область) новое поле для мини-футбола, сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что часть средств на возведение объекта — солидарные выплаты, полученные спортивной школой в Осинниках от продажи Александра Головина из ЦСКА в «Монако».
РФС помог построить в Осинниках новое футбольное поле. Часть средств на возведение объекта — солидарные выплаты «Монако» за Александра Головина. Это первое в городе мини-футбольное поле с искусственным покрытием. pic.twitter.com/1jeokawIVu— РФС (@rfsruofficial) September 3, 2020