В Москве сыграла сборная объединенной Югославии

В Москве завершился традиционный международный турнир, прошедший под эгидой «Народной футбольной лиги». В соревновании, организатором которого выступил руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев, участвовали четыре команды. Это сборные России, врачей России, Молдавии, а также команда объединенной Югославии.

Они были составлены из непрофессиональных игроков не моложе 45 лет. В течение четырех дней соперники провели однокруговой турнир, после чего занявшие первое и второе место сборные России и Молдавии встретились в финальном матче. Победу со счетом 4:1 одержала российская команда.

«Все прошло на самом высоком уровне. Понятно и это приятно отметить, что выходя на поле, каждый стремится к победе, хочет выиграть, это правильно и так должно быть. Игры получились боевыми и бескомпромиссными. Но не будем забывать, что спорт в целом и футбол в частности это отличная коммуникационная и интеграционная площадка, объединяющая самых разных людей. Это и есть главная задача и цель нашего турнира. Совсем неслучайно одна из команд-участниц называлась сборная объединенной Югославии. Причем, ребята сами попросили именовать себя именно так, и под таким названием она была заявлена. За нее играли сербы, черногорцы, боснийцы. Мне кажется, это очень показательно. В этом году в турнире приняла участие сборная врачей России.

Это тоже символично, потому что все мы понимаем, какую роль в нынешней ситуации играют медики, врачи. На них выпадает огромная нагрузка, хотелось их поддержать и поблагодарить. Команда выглядела очень достойно. Конечно, все участники благодарны и непосредственному организатору турнира Гураму Аджоеву, и нашим старшим товарищам Сергею Шойгу, Сергею Лаврову, Борису Грызлову, которые стояли у истоков создания «Народной футбольной лиги» и поддерживают нас сейчас", — сказал генеральный директор НФЛ, чемпион СССР 1976-го года в составе московского «Динамо» Валерий Зенков.