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В Москве сыграла сборная объединенной Югославии

20:14
Сборная России одержала победу в турнире «Народной футбольной лиги». Фото Instagram
Сборная России одержала победу в турнире «Народной футбольной лиги». Фото Instagram
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В Москве завершился традиционный международный турнир, прошедший под эгидой «Народной футбольной лиги». В соревновании, организатором которого выступил руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев, участвовали четыре команды. Это сборные России, врачей России, Молдавии, а также команда объединенной Югославии.

Они были составлены из непрофессиональных игроков не моложе 45 лет. В течение четырех дней соперники провели однокруговой турнир, после чего занявшие первое и второе место сборные России и Молдавии встретились в финальном матче. Победу со счетом 4:1 одержала российская команда.

«Все прошло на самом высоком уровне. Понятно и это приятно отметить, что выходя на поле, каждый стремится к победе, хочет выиграть, это правильно и так должно быть. Игры получились боевыми и бескомпромиссными. Но не будем забывать, что спорт в целом и футбол в частности это отличная коммуникационная и интеграционная площадка, объединяющая самых разных людей. Это и есть главная задача и цель нашего турнира. Совсем неслучайно одна из команд-участниц называлась сборная объединенной Югославии. Причем, ребята сами попросили именовать себя именно так, и под таким названием она была заявлена. За нее играли сербы, черногорцы, боснийцы. Мне кажется, это очень показательно. В этом году в турнире приняла участие сборная врачей России.

Это тоже символично, потому что все мы понимаем, какую роль в нынешней ситуации играют медики, врачи. На них выпадает огромная нагрузка, хотелось их поддержать и поблагодарить. Команда выглядела очень достойно. Конечно, все участники благодарны и непосредственному организатору турнира Гураму Аджоеву, и нашим старшим товарищам Сергею Шойгу, Сергею Лаврову, Борису Грызлову, которые стояли у истоков создания «Народной футбольной лиги» и поддерживают нас сейчас", — сказал генеральный директор НФЛ, чемпион СССР 1976-го года в составе московского «Динамо» Валерий Зенков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
2-й тайм

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

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1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
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Матч завершен

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Александр Бобров все материалы автора

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

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