В Москве скончался 17-летний футболист

В субботу умер 17-летний футболист во время тренировки на западе Москвы, сообщает «Московский комсомолец».

По информации источника, инцидент произошел в 10.30 на улице Василия Ботылева, на стадионе «Рублево».

Юный спортсмен занимался с другими игроками, как вдруг потерял сознание. У мальчика начались судороги. Футболиста доставили в детскую больницу им. Башляевой, но спасти не смогли.