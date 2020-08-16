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В Москве скончался 17-летний футболист

10:08
В столице во время тренировки умер 17-летний футболист. Фото Федор Успенский, "СЭ"
В столице во время тренировки умер 17-летний футболист. Фото Федор Успенский, "СЭ"

В субботу умер 17-летний футболист во время тренировки на западе Москвы, сообщает «Московский комсомолец».

По информации источника, инцидент произошел в 10.30 на улице Василия Ботылева, на стадионе «Рублево».

Юный спортсмен занимался с другими игроками, как вдруг потерял сознание. У мальчика начались судороги. Футболиста доставили в детскую больницу им. Башляевой, но спасти не смогли.

Дополнительная информация:

https://www.mk.ru/incident/2020/08/15/v-moskve-podrostok-umer-poteryav-soznanie-na-futbolnoy-trenirovke.html

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