В Москве может появиться новый музей спорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о планах по строительству нового музея спорта в Москве.

«Рассматривается возможность строительства нового музея спорта, чтобы обеспечить в нем современную архитектонику и возможность доступа к нему всех гостей столицы, школьников, потому что там очень большая образовательная ценность коллекции. Пока мы только разрабатываем проект. Я надеюсь, что если все будет хорошо, то приступим к реализации в 2023 году», — приводит слова Матыцина ТАСС.