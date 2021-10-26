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В Москве может появиться новый музей спорта

04:17
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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о планах по строительству нового музея спорта в Москве.

«Рассматривается возможность строительства нового музея спорта, чтобы обеспечить в нем современную архитектонику и возможность доступа к нему всех гостей столицы, школьников, потому что там очень большая образовательная ценность коллекции. Пока мы только разрабатываем проект. Я надеюсь, что если все будет хорошо, то приступим к реализации в 2023 году», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12761213

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Сергей Разин все материалы автора

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