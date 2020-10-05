В Московской федерации футбола прокомментировали возможность закрытия трибун из-за ковида

Глава Московской федерации футбола Сергей Анохин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что власти столицы могут ограничить допуск зрителей на стадионы. На данный момент заполняемость трибун не должна превышать 50 процентов, однако при этом необходимо учитывать дистанцию при рассадке болельщиков в 1,5 метра.

— Мы будем соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, — заявил Анохин «СЭ». — Здоровье людей прежде всего. (Севастиан Терлецкий)