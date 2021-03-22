В манеже «Чертаново» стартовал «Кубок Колыванова». Результаты первого дня

В манеже футбольной школы «Чертаново» стартовал 13-й Кубок Колыванова — традиционный турнир команд мальчиков 2011 г.р. ведущих российских академий. В понедельник, 22 марта, состоялся первый тур группового этапа.

Группа А

Локомотив — Строгино — 3:2 (Голушкин-2, Потапов — Быстров, Привалов).

СШОР Зенит — Школа Слуцкого — 2:5 (Колкопенко, Ганзюк — Карпенко-2, Якимов-2, Крылов).

Группа B

Динамо — Строитель — 3:1 (Сущевский-3 — Малахов)

Чертаново-2 — Академия Коноплёва — 2:1 (Руденок-2 — автогол)

Группа C

Химки — Рубин — 2:4 (Батраков, Козыренко — Алячин-2, Гайнуллин-2)

Арсенал — Чертаново — 0:13 (Исаев-3, Палицын-3, Тарасов-2, Наркизов-2, Гречищев, Дудниченко, Борисов)

Группа D

Краснодар — ЦСКА — 1:4 (Ёрж — Гришин-2, Гурулёв-2)

Смена — Ростов — 4:1 (Бойко-3, Шугайло — Серпокрылов)

По две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за главный трофей в плей-офф. Финал турнира состоится 27 марта в 17:10.