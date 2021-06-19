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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

В Лужниках загорелся склад петард

17:55
В Москве на Лужнецкой набережной случился пожар. Фото Mash
В Москве на Лужнецкой набережной случился пожар. Фото Mash

В Москве на Лужнецкой набережной случился пожар, слышны взрывы, информирует Mash.

По предварительным данным, загорелось хранилище петард. Пожару на складе пиротехники присвоен второй уровень сложности. Площадь огня — 150 квадратных метров. Горение открытое со множественными взрывами.

На место выехали спасательные службы. МЧС запросило дополнительные силы, в том числе авиацию и дорожных патрульных.

В Лужниках расположена Большая спортивная арена «Лужники», вмещающая 81 тысячу зрителей.

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