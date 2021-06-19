В Лужниках загорелся склад петард

В Москве на Лужнецкой набережной случился пожар, слышны взрывы, информирует Mash.

По предварительным данным, загорелось хранилище петард. Пожару на складе пиротехники присвоен второй уровень сложности. Площадь огня — 150 квадратных метров. Горение открытое со множественными взрывами.

На место выехали спасательные службы. МЧС запросило дополнительные силы, в том числе авиацию и дорожных патрульных.

В Лужниках расположена Большая спортивная арена «Лужники», вмещающая 81 тысячу зрителей.