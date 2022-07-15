В клубе ЛФЛ подтвердили информацию о смерти экс-нападающего «Спартака» Козлова

Тренер клуба ЛФЛ «Селтик Восток» Василий Маврин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о смерти нападающего клуба Александра Козлова.

«Да, мне поступила такая информация», — сказал Маврин «СЭ».

Как стало известно «СЭ», у 29-летнего Козлова оторвался тромб. Он готовился к сезону с подмосковным клубом второй лиги «Зоркий».

Козлов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.