В ФИФА планируют получить данные московской лаборатории в мае

Представители ФИФА намерены в мае получить данные московской лаборатории от ВАДА по делу о манипуляции с допинг-пробами в российском спорте. Об этом сообщает АР.

Сообщается, что в организации намерены проверить, имели ли место манипуляции с допинг-пробами у российских футболистов. Данные об анализах ФИФА планирует получить от Всемирной антидопинговой ассоциации (ВАДА) до конца мая.

Ранее стало известно, что в нарушении антидопинговых правил подозреваются 298 российских спортсменов. Пока нет информации, есть ли в этом списке футболисты. Ранее ФИФА и ВАДА заявили, что никто из участников ЧМ-2018 в составе сборной России не подозревается в употреблении допинга.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.