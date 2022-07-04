Футбол
Другие
«У своих ворот»
Новости
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 22:56

В ДТП погиб футболист 1995 года рождения. Он выехал на встречную полосу

В ДТП в Вологодской области погиб футболист 1995 года рождения
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Футболист «Шексны» Владислав Решетов погиб в аварии в Вологодской области, пишет «Вологда-Поиск».

«Федерация футбола Вологодской области выражает соболезнования родным и близким Владислава Решетова. Игрок футбольного клуба «Шексна» погиб в автокатастрофе...», — такое сообщение появилось в социальной сети федерации.

ДТП случилось в Шекснинском районе около 5:45 на 59 километре автодороги Вологда-Тихвин-АД Р-21 «Кола». После столкновения на встречной полосе насмерть разбился водитель легкового автомобиля Chevrolet Cruze 1995 года рождения.

По предварительным данным, футболист выехал на встречную полосу, где легковушка на полной скорости влетела в грузовик. Удар был такой силы, что автомобиль смяло и искорежило, превратив его в груду металла.

Источник: https://vologda-poisk.ru/news/obschestvo/v-strashnoy-avarii-na-trasse-pogib-futbolist-fk-sheksna-vladislav-reshetov
4
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
В «фигурке» все переженились! Свадебный бум в главном российском виде спорта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин сыграет за футбольное «Динамо» в золотых бутсах в честь Тотти
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости