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«У своих ворот»

Сегодня, 10:26

В Братском Кубке «Динамо» и ЦСКА могут принять участие Куранья и Вагнер Лав с Карвальо

Виктория Кравченко
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В матчах Братского Кубка ЦСКА и «Динамо» ожидается участие легенд клуба. За армейцев, возможно сыграет Вагнер Лав и/или Карвальо, а в составе бело-голубых можно будет увидеть Кевина Кураньи, сообщает «РБ Спорт».

Карвальо уже приезжал в этом году в Россию и участвовал в в товарищеском матче с командой Медиалиги 2Drots. 39-летний Вагнер выступает во второй бразильской лиге за команду «Спорт Ресифи».

Клубы проведут серию матчей в честь 100-летия обществ «Динамо» и ЦСКА. Первый матч состоится 8 июля на «ВЭБ-Арене», ответная встреча — на «ВТБ-Арене.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-bratskom-kubke-dinamo-i-tsska-ozhidaetsya-uchastie-kuran-i-i-vagner-lava-s-karval-o/
Вагнер Лав
Кевин Кураньи
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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