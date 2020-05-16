Ушел капитан чемпионов. 55 лет назад состоялся прощальный матч Игоря Нетто

Сегодня исполнилось 55 лет прощальному матчу за сборную СССР Игоря Нетто. Легендарный полузащитник вышел на поле в товарищеском матче с Австрией и был заменен на Геннадия Логофета на 5-й минуте.

Нетто провел за сборную СССР 54 игры и забил 4 гола с 1952 по 1965 год. Именно Нетто был капитаном команды на победных Олимпиаде-1956 и Евро-1960. Также он принял участие в ЧМ-1958 и 1962.

Всю клубную карьеру хавбек провел в «Спартаке» и завершил выступления в 1966 году. После завершения карьеры работал тренером. Скончался Нетто в 1999 году в возрасте 69 лет. Его именем назван символический клуб для футболистов, отыгравших 50 и более игр за сборные СССР, СНГ и России.