«Ушатал кого-нибудь?» Реакция пользователей на новое фото Широкова в Instagram

Подписчики бывшего капитана сборной России Романа Широкова резко отреагировали на новое фото в Instagram экс-футболиста. Ранее Широков избил судью Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

В новой записи в Instagram Широков опубликовал групповой снимок с двумя командами ветеранов, принявших участие в товарищеском турнире.

ti_denis: «Ушатал кого-нибудь?»

samfedoroff: «Как судейство, Роман?»

artyomrudenko: «Что-то судью там не видно».

artemblaga91: «Кого-нибудь ударил из судей? Или матч был без судей?»

onzig7: «Газзаеву то хоть втащил?»

aleksandr.leto: «Ждем подобных фото с какой нибудь командой ИК-2. Тебе там самое место».

aleshka_st.p: «Сидел бы лучше дома».