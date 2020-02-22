Умер один из первых советских легионеров Марьян Плахетко

В субботу, 22 февраля, на 75-м году жизни скончался бывший советский футболист Марьян Плахетко, сообщает официальный сайт РФС. Он защищал цвета львовских «Карпат» и СКА, а также московского ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР-1970.

С 1976 по 1980 год Плахетко выступал за клуб ГДР «Мотор», став одним из первых советских футболистов-легионеров. За сборную СССР защитник провел два товарищеских матча — с Австрией в 1968 году (3:1) и Мексикой в 1971 году (0:0).

После завершения карьеры Плахетко работал начальником ЦСКА и «Торпедо».