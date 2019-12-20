Умер бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА Юрий Пшеничков
22:08
Сегодня на 80-м году жизни скончался бывший голкипер сборной СССР, ЦСКА и «Пахтакора» Юрий Пшеничников. Об этом сообщается в официальном Twitter армейцев.
В 1968-м Пшеничков был признан лучшим вратарем страны, а позже стал членом клуба Льва Яшина (111 матчей без пропущенных голов).
За сборную СССР провел 19 матчей, пропустил 21 гол. В 1970 году стал чемпионом СССР в составе ЦСКА.
Сегодня ушёл из жизни чемпион СССР 1970 года в составе #ЦСКА, обладатель приза Вратарь года-1968 Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича pic.twitter.com/xjn40LTg3E— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 20, 2019
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