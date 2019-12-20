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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Умер бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА Юрий Пшеничков

22:08
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Сегодня на 80-м году жизни скончался бывший голкипер сборной СССР, ЦСКА и «Пахтакора» Юрий Пшеничников. Об этом сообщается в официальном Twitter армейцев.

В 1968-м Пшеничков был признан лучшим вратарем страны, а позже стал членом клуба Льва Яшина (111 матчей без пропущенных голов).
За сборную СССР провел 19 матчей, пропустил 21 гол. В 1970 году стал чемпионом СССР в составе ЦСКА.

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