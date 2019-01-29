Умер бывший игрок ЦСКА Иштван Секеч

28 января, на 80-м году ушел из жизни бывший футболист ЦСКА Иштван Секеч, сообщает UA-Футбол.

В 1966 году Секеч провел 34 матча за ЦСКА и забил 11 мячей. Также выступал за ровенский "Колхозник", ужгородский "Спартак", киевское "Динамо", харьковский и тернопольский "Авангард", львовский и одесский СКА, "Черноморец", "Судостроитель".

Тренировал ряд клубов. В частности, работал в России с "Океаном", "Лучом", "Нефтяником" из Похвистнево, красноярским "Металлургом", сочинской "Жемчужиной", входил в тренерский штаб "Металлурга-Кузбасс". Также работал с "Карпатами", "Пахтакором" и "Памиром". Заслуженный тренер Украинской, Таджикской и Узбекской ССР, мастер спорта СССР.