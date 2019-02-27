"Уфа" вернет болельщикам деньги за билеты, если команда не выиграет у "Динамо"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что в случае потери очков в матче с "Динамо" клуб вернет каждому болельщику деньги, потраченные на билет, а также в качестве бонуса подарит аналогичный билет на следующую домашнюю игру "Уфа" - "Ахмат", которая пройдет 17 марта. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Матч 18-го тура чемпионата России "Уфа" - "Динамо" состоится 3 марта и начнется в 11.30 по московскому времени. Билеты на игру стоят от 100 до 450 рублей.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.