"Уфа" вернет болельщикам деньги за билеты, если команда не выиграет у "Динамо"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что в случае потери очков в матче с "Динамо" клуб вернет каждому болельщику деньги, потраченные на билет, а также в качестве бонуса подарит аналогичный билет на следующую домашнюю игру "Уфа" - "Ахмат", которая пройдет 17 марта. Об этом информирует официальный сайт клуба.
Матч 18-го тура чемпионата России "Уфа" - "Динамо" состоится 3 марта и начнется в 11.30 по московскому времени. Билеты на игру стоят от 100 до 450 рублей.
Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.
Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/component/k2/shamil-gazizov-v-sluchae-negativnogo-rezultata-fk-ufa-vernet-dengi-kazhdomu-bolelshchiku
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