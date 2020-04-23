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Триумфатор Сеула-1988, обладатель Кубка России и герой песни Высоцкого. Бышовцу — 74

10:05
Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Сегодня 23 апреля исполняется 74 года заслуженному тренеру СССР Анатолию Бышовцу.

Бышовец привел сборную СССР к золоту Олимпийских игр в Сеуле-1988, обыграв в финале сборную Бразилии. Также завоевал с московским «Динамо» бронзовую медаль чемпионата СССР-1990, а серебряную — с «Шахтером» в чемпионате Украины-1998/99, в мае 2007 года завоевал Кубок России с «Локомотивом». Также в разное время тренировал сборную России, «Зенит», «Томь», cборную Кореи.

В бытность игроком Бышовец в числе прочего стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка страны, а также лучшим футболистом и бомбардиром сборной СССР на чемпионате мира-1970. После последнего Владимир Высоцкий даже упомянул его в песне, посвященной турниру.

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