Сегодня 23 апреля исполняется 74 года заслуженному тренеру СССР Анатолию Бышовцу.

Бышовец привел сборную СССР к золоту Олимпийских игр в Сеуле-1988, обыграв в финале сборную Бразилии. Также завоевал с московским «Динамо» бронзовую медаль чемпионата СССР-1990, а серебряную — с «Шахтером» в чемпионате Украины-1998/99, в мае 2007 года завоевал Кубок России с «Локомотивом». Также в разное время тренировал сборную России, «Зенит», «Томь», cборную Кореи.

В бытность игроком Бышовец в числе прочего стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка страны, а также лучшим футболистом и бомбардиром сборной СССР на чемпионате мира-1970. После последнего Владимир Высоцкий даже упомянул его в песне, посвященной турниру.