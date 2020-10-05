Третий тур ЮФЛ: дебютант лиги ФШМ разгромил «Динамо» и занял третью строчку
Состоялся 3-й тур Юношеской футбольной лиги. В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».
Матчи между «Локомотивом» и «Ростовом» были отменены из-за положительных тестов на COVID-19 в команде южан.
В матче между московскими ФШМ и «Динамо» в ЮФЛ-1 крупную победу со счетом 5:2 одержал новичок лиги. Открыл счет динамовец Дмитрий Малыгин, а после этого Ярослав Гладышев увеличил преимущество, но хет-трик Михаила Сидорина и голы Ильи Яковлева и Даниила Гурьянова позволили ФШМ добиться волевой победы..
ЮФЛ-1
«Спартак» — ЦСКА — 2:3
«Краснодар» — «Чертаново» — 1:0
«Зенит» — «Академия им. Коноплёва» — 3:2
«Рубин» — «Строгино» — 1:1
«Мастер-Сатурн» — СШОР «Зенит» — 0:0
«Локомотив» — «Ростов» — 3:0 (т.п.)
ЮФЛ-2
ФШМ — «Динамо» — 1:2
«Спартак» — ЦСКА — 6:2
«Краснодар» — «Чертаново» — 2:0
«Зенит» — «Академия им. Коноплёва» — 6:0
«Рубин» — «Строгино» — 2:3
«Мастер-Сатурн» — СШОР «Зенит» — 0:1
«Локомотив» — «Ростов» — 3:0 (т.п.)
Следующий тур ЮФЛ пройдет 10 октября.