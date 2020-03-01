Тренер Соломатин рассказал о госпитализации футболиста с подозрением на коронавирус

Тренер команды ЛФЛ Москвы, экс-защитник сборной России Андрей Соломатин рассказал о госпитализации футболиста Давида Берова. Игрок недавно побывал в Милане, откуда, по информации Телеграм-канала Baza, вернулся с подозрением на коронавирус. Из-за этого был отменен матч его команды.

— Давид рассказал, что сразу по прилету почувствовал недомогание и обратился в врачам, — сказал Соломатин.

— Беров сам утверждает, что у него не выявлено симптомов коронавируса.

— Он говорит, что чувствует себя хорошо. В любом случае ни я, никто из команды с ним не контактировали, его сразу изолировали. На тренировке не было его брата, который с ним виделся. (Евгений Белоусов)

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