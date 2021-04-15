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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Тренер команды ростовского университета сравнил судью с Гитлером

17:17

Тренер футбольной команды Ростовского государственного экономического университета Виктор Зубченко выразил недовольство работой судей в матче против «КалмГУ» (Элиста).

«Все было хорошо, но во втором тайме пошли какие-то действия судьи пошли вообще непонятные. Чтобы вы понимали: если взять двух самых мной ненавидимых людей на этой планете, Гитлера и Наполеона, а потом поставить между ними судью и дать мне две пули, то я обе всадил бы в судью. Просто ужас! Дать желтую человеку за то, что его ударил кто-то? Потом, после матча сказали, что наш игрок рукой дернул. Если это будет правдой, то я извинюсь, но пока у меня волосы шевелятся даже там, где не растут», — сказал Зубченко в послематчевом интервью.

Отметим, что команда Ростовского государственного экономического университета выиграла у «КалмГУ» со счетом 2:1.

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