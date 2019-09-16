Титов оформил победный дубль за ветеранов «Спартака»
Бывший капитан «Спартака» 43-летний Егор Титов отметился дублем в товарищеской встрече, посвященной 20-летию победы местной команды «Спартак-Мясокомбинат» в чемпионате Липецкой области, cообщается на официальном сайте «Спартака».
Титов выступал в составе ветеранов «Спартака», которые обыграли местную команду со счетом 3:2, еще один гол красно-белых на счету Сергея Шавло.
За команду красно-белых в числе прочих также выступали Юрий Ковтун, Вагиз Хидиятуллин и Олег Романцев.
? Титов оформил победный дубль за ветеранов— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 16, 2019
Спартаковские ветераны провели в городе Елец товарищескую встречу.
Матч завершился победой москвичей со счетом 3:2. Дубль у спартаковцев оформил Егор Титов, еще один мяч забил Сергей Шавло.
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