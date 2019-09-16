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Титов оформил победный дубль за ветеранов «Спартака»

14:05
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Бывший капитан «Спартака» 43-летний Егор Титов отметился дублем в товарищеской встрече, посвященной 20-летию победы местной команды «Спартак-Мясокомбинат» в чемпионате Липецкой области, cообщается на официальном сайте «Спартака».

Титов выступал в составе ветеранов «Спартака», которые обыграли местную команду со счетом 3:2, еще один гол красно-белых на счету Сергея Шавло.

За команду красно-белых в числе прочих также выступали Юрий Ковтун, Вагиз Хидиятуллин и Олег Романцев.

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