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Тихонов сфотографировался с «красноярским Ибрагимовичем»

21:09

Бывший капитан «Спартака», «Крыльев Советов» и «Химок» Андрей Тихонов сделал совместное фото с юным футболистом Прохором из Сосновоборска Красноярского края.

Мальчик стал широко известен благодаря скандалу в школе. Его угрожали исключить из-за прически с хвостиком и выбритыми висками. По его словам, он делал хвостик, подражая любимому игроку Златану Ибрагимовичу.

После широкой огласки за Прохора вступились известные футболисты, а РФС пригласил его на октябрьские матчи сборной России.

«Говорят, теперь в Сосновоборске бесплатно стригут, когда просишь причёску, как у Прохора. Поддержим парня!» — написал Тихонов в Instagram.

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