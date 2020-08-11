Тихонов рассказал об общении с арбитром, которого избил Широков

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о разговоре с арбитром турнира Московский Кубок Селебрити Никитой Данченковым, которого ударил бывший футболист сборной России, эксперт и игрок команды «Матч ТВ» Роман Широков.

- Я пытался судью придержать, чтобы он не показывал карточку, так ситуация накалялась, — приводит «РИА Новости» слова Тихонова. — Я ему говорил, что не надо показывать, не надо обострять. То есть, я его, как бы, придерживал. Не то чтобы я ему не давал, просто говорят так люди. Я ему просто сказал, что не надо карточек. Просто прошел бы момент и прошел. Видимо, меня не услышали, поэтому так и получилось. Думаю, что если бы судья не показал бы желтую... Да, бывают определенные моменты, когда кто-то говорит, люди отвечают и реагируют, но судьи опытные иногда пропускают. Если бы вы слышали, что говорят, когда играют в ЛФЛ, какие разговоры идут, думаю, там нужно постоянно красные карточки показывать.

Опытные судьи такое мимо ушей пропускают, а здесь я пытался сказать, что не надо показывать карточку. Все в таком плане. Я к нему подбежал, пытался за руку его взять, чтобы объяснить, что не надо обострять. Вот такой был диалог. Было видно, что ситуация накалена... Слово за слово. Когда я играл в ЛФЛ, это происходило постоянно на каждом матче. Судьи пропускают подобное, так как имеют опыт. А здесь к арбитру вопросов нет. Он действовал по букве закона.